بومبيو يكشف عن مكالمة عاجلة "طيرت النوم من عينيه" وتسببت في وقف "حرب نووية" بين دولتين

كشف وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، أن الهند وباكستان اقتربتا من حرب نووية في فبراير من عام 2019، وأن تدخل الولايات المتحدة منع التصعيد.

وقال بومبيو في مذكراته Never Give An Inch: "لا أعتقد أن العالم يعرف بشكل صحيح إلى أي مدى اقترب الخلاف الهندي الباكستاني من التحول لمواجهة نووية في فبراير 2019".

والحادثة التي يتحدث عنها بومبيو، كانت عندما شنت الهند غارات جوية داخل الأراضي الباكستانية بعد أن ألقت باللوم على جماعة مسلحة هناك بتنفيذ تفجير انتحاري أسفر عن مقتل 41 جنديا هنديا في منطقة كشمير. بدورها أسقطت باكستان طائرة هندية وأسرت الطيار.

وقال بومبيو، الذي كان في هانوي لحضور قمة بين الرئيس السابق دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إنه استيقظ على مكالمة عاجلة من مسؤول هندي كبير. وكتب: "إنه (المسؤول الهندي) كان يعتقد أن الباكستانيين بدأوا في إعداد أسلحتهم النووية لتنفيذ ضربة. وأبلغني أن الهند تفكر في تصعيدها".

وأشار إلى انه طلب من المسؤول الهندي ألا يفعل شيئا ويمنحهم وقتا لبحث الأمور، كاشفا أن "الدبلوماسيين الأمريكيين أقنعوا الهند وباكستان بأن أيا منهما لا يستعد لاستخدام الأسلحة النووية".

واعتبر أنه "لم يكن بوسع أي دولة أخرى أن تفعل ما فعلناه تلك الليلة لتجنب نتيجة مروعة".

المصدر: BBC