هل سلم أوباما وكلينتون وجورج دبليو بوش جميع الوثائق السرية بعد رئاستهم؟

أعلن ممثلون عن رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش أن هؤلاء الرؤساء سلموا جميع وثائقهم السرية إلى الأرشيف الوطني بعد تركهم لمناصبهم.

جاء ذلك فيما نقلته CNN عن ممثلي الرؤساء الثلاثة، حيث تابع الممثلون بعدم إجراء أي عمليات تفتيش إضافية في المنازل أو المكاتب حيث يحتمل أن يتم تخزين الوثائق.

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وقال مكتب كلينتون: "لقد تم نقل جميع المواد السرية لكلينتون على النحو المعتمد إلى الأرشيف الوطني"، فيما قال ممثلو جورج دبليو بوش وأوباما إن الرئيسين السابقين اتبعا نفس المسار.

وكانت أنباء قد تواردت عن العثور على وثائق حكومية سرية في المنزل الخاص لنائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، والذي شغل منصب المسؤول الثاني في التسلسل الهرمي للحكومة الأمريكية خلال رئاسة دونالد ترامب في 2017-2021.

وتكتسب الفضيحة زخما في الولايات المتحدة بعد تقارير تفيد بأن كبار المسؤولين في البلاد لا يمتثلون لقواعد التعامل مع المستندات السرية. وفي أغسطس 2022، تم اكتشاف مجموعة كبيرة من هذه المواد في عقار دونالد ترامب في مار آ لاغو، ثم تم اكتشاف وثائق مماثلة في المكتب الشخصي للرئيس الحالي دو بايدن وفي مرآب منزله الخاص.

المصدر: نوفوستي