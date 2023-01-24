أكثر محطات العاصمة الفرنسية باريس ازدحاما تغلق اليوم جراء حريق متعمد

شهدت محطة قطارات مزدحمة في باريس شللا في حركة النقل اليوم الثلاثاء بعد أن تسبب حريق مفتعل في تعطيل عمل مركز توجيه القطارات المتجهة إلى شرق العاصمة الفرنسية والتحقيق جار.

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وأوضحت الشركة الوطنية للسكك الحديد في فرنسا "SNCF" أن حركة القطارات من محطة غار دو ليست "Gare de l'Est" التي تسير قطارات إلى شرق فرنسا وألمانيا وكذلك إلى الضواحي الشرقية للعاصمة باريس، توقفت طوال اليوم باستثناء عدد قليل من الخدمات المحلية، في حين أن إغلاق محطة رئيسية في باريس مدة يوم كامل أمر غير معتاد على الإطلاق، بينما كانت منصات المحطة الصاخبة في العادة هادئة على نحو مخيف بعد ظهر اليوم.

وأفادت الشركة بأن العمليات ستظل معطلة يوم الأربعاء وسيغادر قطار واحد فقط من كل ثلاثة قطارات عالية السرعة "TGV".

واندلع الحريق عند مركز لتوجيه القطارات قبل ساعة الذروة الصباحية.

وذكرت الشركة أنها ظنت في البداية أنه حادث ولكن تبين فيما بعد أنه حريق متعمد.

وعلقت متحدثة باسم الشركة لوكالة "فرانس برس" قائلة: "هذا حريق بفعل فاعل".

من جهتها، قدمت الشركة شكوى جنائية للشرطة ولم يتم التعرف بعد على هوية الجناة أو هدفهم من استهداف جزء صغير ولكن مهم من البنية التحتية.

هذا وقال وزير النقل الفرنسي كليمن بون إنه تم تدمير 48 مجموعة كابلات تضم 600 كابل كهربائي فردي.

وأضاف للصحافيين في المحطة": "الليلة الماضية ارتكب عمل تخريبي سافر"، وكان هذا الحادث "شيئا استثنائيا جدا".

وقالت نيابة بلدة مو الواقعة شرقي باريس إنها بدأت تحقيقا جنائيا ضد أشخاص مجهولين بسبب تعمد إحداث أضرار وتعريض حياة آخرين للخطر.

جدير بالذكر أن محطة غار دو ليست تعد خامس أكثر محطة للسكك الحديد ازدحاما في العاصمة الفرنسية واستخدمها العام الماضي نحو 28 مليون شخص، فيما يأتي التعطيل في وقت يستعد فيه العاملون في قطاع السكك الحديد لتنفيذ سلسلة من الإضرابات تعبيرا عن احتجاج النقابات على تعديل نظام التقاعد الذي تخطط له الحكومة.

وأعلن عن إضراب وطني آخر في 31يناير، بعد إضراب واسع في 19 من هذا الشهر.

وذكرت النقابات اليوم أن عمال السكك الحديد سيضربون أيضا في 7 و8 فبراير.

المصدر: "فرانس برس"