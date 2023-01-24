وزيرة خارجية مملكة إيسواتيني للافروف: "لديك وطن ثان في مملكتنا"

دعت وزيرة خارجية مملكة إيسواتيني، ثولي دلادلا، وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، للقيام بجولة أطول في المملكة عندما تتاح له الفرصة.

وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه بلافروف: "يؤسفني أن لديك القليل من الوقت لتمضيه في ضيافتنا، كنا نرغب في إطلاعك على جمال مملكتنا، لذا أرجو أن تقبل دعوتي، لزيارتنا مجددا، وتذكر أن لديك وطنا ثانيا بعيد عن روسيا".

يذكر أن لافروف وصل أمس الاثنين، إلى إيسواتيني قادما من جنوب إفريقيا، كجزء من جولته في جنوب الصحراء الإفريقية، أجرى خلالها العديد من المباحثات، مع رئيس الوزراء، كليوباس دلاميني، ووزيرة الخارجية، ووزير الدفاع والأمن الوطني الأمير، سيكالو دلاميني،.

وتعتبر مملكة إسواتيني واحدة من أصغر الدول الإفريقية، وكانت تسمى بمملكة سوازيلاند، حتى العام 2018، وتقع على هضبة، وتحدها دولة جنوب إفريقيا من الجنوب، والغرب، والشمال، وموزمبيق من الشرق، وليس لها منفذ بحري.

المصدر: نوفوستي