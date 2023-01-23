الخارجية القبرصية: تركيا لا تسمح لسفننا بالمشاركة في صفقة الحبوب

أعلن وزير خارجية قبرص يوانيس كاسوليدس في اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، بأن تركيا لا تسمح للسفن المسجلة في قبرص بالمشاركة في تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود.

وقالت الخارجية القبرصية في بيان: "رحب وزير الخارجية، باستئناف مبادرة الأمم المتحدة بشأن حبوب البحر الأسود، وأعرب عن خيبة أمله لأن قبرص لا تستطيع المشاركة في هذه المبادرة بسبب الحظر الذي فرضته تركيا على السفن القبرصية".

وتم إبرام اتفاقيات بشأن الصادرات الغذائية من أوكرانيا، في 22 يوليو، بمدينة اسطنبول لمدة 120 يوما، وكانت إحدى الاتفاقيات سارية في البداية حتى 19 نوفمبر، ونظمت إجراءات تصدير الحبوب من موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني التي تسيطر عليها كييف.

وتم تمديد الاتفاقيات في 17 نوفمبر لمدة 120 يوما أخرى، وأوضحت الخارجية الروسية، أن الصفقة تم تمديدها تلقائيا بسبب عدم وجود اعتراضات من الأطراف المعنية.

المصدر: تاس