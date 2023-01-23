أمير عبد اللهيان عن قرار إدراج اسم الحرس الثوري على "قائمة الإرهاب": سنتخذ موقفا صارما ومؤثرا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، أن إيران لن تترد على الإطلاق في الدفاع عن سيادتها ومصالحها ووحدة أراضيها.

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وجاء تصريحات حسين أمير عبد اللهيان خلال "مؤتمر تاريخ العلاقات الخارجية" الوطني الذي عقد اليوم لدورته السادسة في مبنى الخارجية بطهران.

وعلق وزير الخارجية الإيراني على قرار البرلمان الأوروبي حول إدراج اسم الحرس الثوري على "قائمة الارهاب"، قائلا إنه بعد المحادثات مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ومشاورات السفراء الإيرانيين مع مسؤولين في أوروبا والامم المتحدة، تم توجيه تحذير حاسم إلى الاتحاد الاوروبي من أنه لو اتخذ أي إجراء على حساب هذه المؤسسة السيادية للجمهورية الاسلامية، والتي تبنت دورا رئيسيا خلال السنوات الماضية في مجال مكافحة الإرهاب ومجموعة "داعش" الإرهابية وهي عازمة على الاستمرار في هذا الدور، عند ذلك ستتخذ إيران موقفا صارما ومؤثرا في معرض الرد بالمثل على هذه الخطوة.

وأضاف أمير عبد اللهيان أن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، صرح بأن الاتحاد لا يحمل أي فكرة بشأن إدراج اسم الحرس الثوري على ما يسمى بـ "قائمة الارهاب" لديه.

المصدر: "إرنا"