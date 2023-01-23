إسبانيا.. مصنع تبغ غير قانوني يستغل 10 عمال أوكرانيين

أعلن متحدث باسم الحرس المدني الإسباني عن مداهمة مصنع تبغ غير قانوني بشمال البلاد، أسفرت عن العثور على عشرة عمال أوكرانيين يتعرضون للاستغلال.

وأضاف المتحدث أن نصف الأوكرانيين العشرة يعيشون في إسبانيا بصفة لاجئين.

ولفت المتحدث إلى أن المداهمة على المصنع في مدينة لاريوخا أدت الى العثور على عمال يعيشون في وحدات مكتظة سابقة التجهيز بالداخل لتجنب رؤيتهم من الخارج. وكانوا يعملون لساعات طويلة، لكن دون عقد عمل قانوني.

وكان المصنع أحد ثلاثة مصانع استهدفتها قوات الأمن في عملية على مستوى البلاد ضد منظمة إجرامية لتهريب التبغ.

واعتقلت السلطات 27 شخصا وصادرت سجائر وأوراق تبغ قيمتها 37.5 مليون يورو (41 مليون دولار).

وأصحاب المصنع يمتلكون سيارات فارهة ومجوهرات وكميات كبيرة من النقود تم ضبطها خلال المداهمة، كما فتشت السلطات أكثر من 20 مسكنا وبناية صناعية ومتاجر، بحسب وكالة أسوشييتيد بريس.

ويعيش في أسبانيا اكثر من 150 ألف لاجئ أوكراني حصلوا على وضع الحماية المؤقتة بعد فرارهم من بلدهم إثر الصراع الدائر هناك.

المصدر: أسوشييتيد بريس