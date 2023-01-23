بيسكوف يعلق على إمكانية مشاركة بوتين في الانتخابات

علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على إمكانية مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الانتخابات المقبلة.

وقال بيسكوف في الإفادة الصحفية ليوم الاثنين، إن الرئيس بوتين لم يدل بأي تصريحات حول هذه القضية، والعمل مستمر كالمعتاد.

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وكانت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، إيلا بامفيلوفا، قد صرحت في وقت سابق بأن لجنة الانتخابات المركزية تستعد بالفعل لبدء الحملة الانتخابية الرئاسية.

من جانبه علق بيسكوف على كلام بامفيلوفا بأن ذلك مجرد "روتين عمل اللجنة التي تقوم بوظائفها"، مؤكدا أن "الوقت ما زال مبكرا" للحديث عن بداية استعدادات الكرملين للانتخابات الرئاسية، فالحملة لم تبدأ، وهناك الكثير من الشؤون الجارية في الكرملين، وفقا لتعبير بيسكوف.

وتابع المتحدث الرئاسي بأن الرئيس بوتين لديه جدول أعمال مشحون للغاية، مشيرا إلى أن الرئيس لم يدل بأي تصريحات بهذا الشأن، وشدد على أن العمل مستمر في إطار جدول العمل الروتيني المعتاد للرئيس.

المصدر: نوفوستي