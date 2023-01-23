 الفرقاطة الروسية "الأدميرال غورشكوف" تشارك في تدريبات مع البحرية الصينية والجنوب إفريقية

كشف مصدر عسكري دبلوماسي، أن الفرقاطة الروسية "الأدميرال غورشكوف" ستجدد الإمدادات في ميناء طرطوس بسوريا، ثم تشارك في تدريبات مع البحرية الصينية والجنوب إفريقية.

ونقلت وكالة "تاس" عن المصدر قوله: "حاملة صواريخ تسيركون الفرط صوتية الفرقاطة (الأدميرال غورشكوف)، ستتوجه إلى نقطة الدعم اللوجستي في ميناء طرطوس بسوريا، ثم ستشارك في مناورات بحرية مشتركة مع البحرية الصينية وجنوب إفريقيا ".

وأشارت الوكالة، إلى أنه لا يوجد تأكيد رسمي لهذه المعلومات حتى الآن.

وستجرى مناورات بحرية بمشاركة سفن جنوب إفريقيا وروسيا والصين في الفترة من 17 إلى 27 فبراير.

كما أوضحت وزارة الدفاع الجنوب إفريقية في بيان: "ستجرى التدريبات في المحيط الهندي في غضون 10 أيام في مناطق مدينة ديربان الساحلية وخليج ريتشاردز، هدفها هو تبادل المهارات التشغيلية والمعرفة"، وكما ورد في البيان، فإن التدريبات المشتركة تهدف إلى "تعزيز العلاقات المزدهرة بالفعل بين بلداننا".

كما أشارت وزارة الدفاع الجنوب إفريقية، إلى أن أول تمرين ثلاثي من هذا القبيل تم إجراؤه في نوفمبر 2019، في منطقة كيب تاون بجنوب إفريقيا في المحيط الأطلسي.

وستكون منطقة التمرين هذه المرة هي المياه من مدينة ديربان إلى خليج ريتشاردز، التي تفصل بينها 87 ميلا بحريا (161 كم)، وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الجنوب إفريقية أن روسيا، وفقًا للخطط الأولية، ستقدم لها سفينتين حربيتين.

وتجري دورية الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" تحت قيادة قائد فرقة سفن الصواريخ التابعة للأسطول الشمالي، القائد أوليغ غلادكوف، وتتمثل المهمة الرئيسية للفرقاطة في توفير الوجود البحري الروسي في مناطق مهمة استراتيجيا من محيطات العالم.

المصدر: تاس