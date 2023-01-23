أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، أن بوينس آيرس لا تدعم تصرفات موسكو في الأزمة الأوكرانية، لكنها لا تنوي رفض الحوار مع السلطات الروسية.

وأكد فرنانديز في مقابلة مع صحيفة "فولها دي ساو باولو": "أنا لا أتوقف عن التواصل مع بوتين، لكننا لم ندعم الحرب أبدا.. في محادثتنا الأخيرة، اتصل بي لتهنئتي بفوز الأرجنتين في كأس العالم، وقلت مرة أخرى أنه يجب الجلوس إلى طاولة المفاوضات لحل هذه المشكلة".

وتواصل روسيا تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير، لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.

وفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا نفسها.

المصدر: نوفوستي