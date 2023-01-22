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Sky News: القوات الروسية على مشارف أرتيوموفسك والأوكرانيون ينشرون دباباتهم بين المدنيين

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Sky News: القوات الروسية على مشارف أرتيوموفسك والأوكرانيون ينشرون دباباتهم بين المدنيين
Globallookpress
جندي أوكراني
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أعلن مراسل Sky News أليكس روسّي، أن القوات الأوكرانية تنشر الدبابات وناقلات الجند المدرعة في أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني - باخموت) داخل مناطق سكنية.

وقال المراسل روسّي يوم الأحد وهو يظهر عبر عدسة كاميرته: "أرتال من الدبابات السوفيتية الطراز وناقلات الجند المدرعة مختبئة بين المباني".، حيث أظهرت اللقطات دبابات أوكرانية موضوعة في ساحات سكنية.

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وأشار إلى أنه وفقا لمعلومات الجيش الأوكراني، فإن القوات الروسية موجودة الآن في الضواحي على مشارف أرتيموفسك ومن المُمكن في وقت قريب اختراق دفاعاته.

يُشار إلى أنه في أغسطس الماضي، نشرت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان التي تتخذ من لندن مقراً لها، تقريرا تحدثت فيه عن انتهاك أوكرانيا لقوانين الحرب، ونصب معدات عسكرية وأسلحة في المدارس والمستشفيات.

بعد ذلك، أعلنت رئيسة المكتب الأوكراني للمنظمة، أوكسانا بوكالتشوك، أنها قررت الاستقالة من منصبها.

وفي تبريرها هذه الخطوة، أشارت إلى أنها "اختلفت في الآراء حول القيم" مع قيادة منظمة العفو الدولية.

المصدر: تاس

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