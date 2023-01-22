استطلاع: الأغلبية الأمريكية تدين ترامب وبايدن لحيازتهما وثائق سرية

أظهرت نتائج استطلاع رأي، أن معظم الأمريكيين يدينون تصرفات الرئيسين الأمريكي السابق والحالي دونالد ترامب وجو بايدن، اللذين احتفظا بوثائق سرية في أماكن غير مصرح بها.

وفقًا لنتائج استطلاع اجتماع أجرته ABC News / Ipsos، يعتقد 77% من المشاركين أن ترامب "تصرف بشكل غير مسؤول" بوثائق سرية، بينما رد 64% من الأمريكيين بهذه الطريقة على بايدن.

وفي الوقت نفسه، من بين مؤيدي الحزب الديمقراطي الأمريكي، أدان 96% من المستطلعين تصرفات ترامب و47% فقط من مؤيدي الحزب الجمهوري، ومن بين الجمهوريين، تم الإبلاغ عن "أفعال بايدن غير المسؤولة" بنسبة 89%، و38% فقط بين الديمقراطيين.

وبتقييم جدية تصرفات الرئيسين السابق والحالي، يعتقد 43% من الأمريكيين أن تصرفات ترامب كانت "أكثر خطورة" من بايدن، في المقابل، يعتقد 20% فقط من المستطلعين أن تصرفات بايدن "كانت أكثر جدية" لترامب، و30% من المستجيبين قلقون بنفس القدر بشأن تصرفات كلا السياسيين.

تم إجراء الاستطلاع في 20-21 يناير 2023، وشمل 532 شخصا بالغا، وبلغت نسبة الخطأ في النتائج 4.5 نقطة مئوية.

ويواجه الرئيسين بايدن وترامب، أزمة "وثائق سرية" تتشعب بشكل متسارع، وتتحول إلى أداة في الصراع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في وقت تشهد فيه البلاد تورط رئيسين من الحزبين في هذا الملف.

المصدر: نوفوستي