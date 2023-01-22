مستشار أوكراني سابق : رفض الغرب إمداد كييف بالأسلحة الثقيلة يعتبر تمهيدا لاستسلامها وهزيمتها

شكك أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، بقدرة القوات الأوكرانية على تنفيذ هجوم مضاد ضد روسيا خلال فصل الربيع القادم.

وأوضح سوسكين، عبر "يوتيوب"، أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، لم ينفذ وعده بشن هجوم مضاد ضد روسيا، بداية فصل الشتاء، وأن مخطط القوات الأوكرانية باستعادة أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، خلال فصل الربيع غير واقعية، وتفتقر للحكمة.

وأضاف أنه ينبغي على أوكرانيا البقاء على قيد الحياة، ماليا واقتصاديا وعسكريا حتى حلول الربيع، قبل التفكير في تنفيذ هجوم مضاد ضد روسيا.

إقرأ المزيد

جاء ذلك ردا على تصريحات رئيس الاستخبارات الأوكرانية، كيريل بودانوف، في مقابلة عبر قناة ABC التلفزيونية، بأن سلطات كييف تخطط لتكثيف هجمات قواتها المسلحة ضد روسيا، خلال فصل الربيع القادم.

وأشار إلى أن رفض الغرب إمداد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة، يضعها في موقف صعب وخطير، ما يعتبر تمهيدا لاستسلامها وهزيمتها.

يذكر أن ألمانيا رفضت إمداد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد -2"، واشترطت على الولايات المتحدة إمداد كييف بدبابات "أبرامز" الأمريكية أولا، الأمر الذي أثار استياء واشنطن.

وقد أثارت قضية إمداد أوكرانيا بدبابات Leopard، جدلا كبيرا بين وزراء دفاع دول حلف الناتو، خلال اجتماعهم في قاعدة "رامشتاين" الأمريكية في ألمانيا.

المصدر: نوفوستي