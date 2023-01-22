كيف يتراسل الجنود الروس على الجبهة مع أقاربهم؟ (فيديو)

يسهر حرس الحدود الروس التابعين للمنطقة العسكرية الغربية على ضمان وصول الرسائل للجنود في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وضمان سريتها.

ويواصل المتخصصون في خدمة البريد السريع والخدمات البريدية للمنطقة العسكرية الغربية تسليم المواد البريدية باستمرار إلى العسكريين المتواجدين في منطقة العملية الخاصة، من الأقارب، واستلام رسائلهم وإيصالها إلى العنوان المحدد.

وتعمل وزارة الدفاع الروسية باستمرار على تسليم المواد البريدية إلى العسكريين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، من خلال نشر مكاتب تبادل للاتصالات البريدية في جميع تجمعات القوات.

ويسهر موظفو المفوضيات العسكرية على إيصال المعلومات إلى أسر وأقارب العسكريين بخصوص إرسال المراسلات البريدية إلى العسكريين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، وذلك من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الإقليمية، وقد تم عقد اجتماعات لهذا الغرض لشرح وتفسير كل ما يتعلق بالمراسلات البريدية للعسكريين الروس في مناطق القتال.

المصدر: RT