مسؤولون إيرانيون يشيدون بالحرس الثوري وينددون بإدراجه على قائمة الإرهاب في أوروبا

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الحرس الثوري الإيراني يلعب الدور الأول في التعامل مع الإرهاب، وبالرغم من كل الضغوطات التي مارسها العدو ضده، فقد فشل بفضل الله وبفضل صمود الشعب.

وأضاف رئيسي خلال خطابه في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) صباح اليوم الأحد:"على الرغم من كل الضغوطات التي مارسها العدو ضدنا، فقد فشل بفضل من الله وبفضل صمود الشعب".

وأشار رئيسي إلى محاولة البرلمان الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية لإدراجه في قائمة الإرهاب، مشددا: " لم يحاول أي جيش وقوات مسلحة في العالم مثل حرس الثورة للتعامل مع الإرهاب، الجميع يعترف بذلك ويعلم أن حرس الثورة الإسلامية يلعب الدور الأول في التعامل مع الإرهابيين، حيث قال المسؤولون السياسيون في المنطقة مرارا إنه لولا حرس الثورة والشهيد سليماني، لما كان الوضع في المنطقة بهذا الشكل الذي نراه اليوم".

وشكر الرئيس الإيراني حرس الثورة قائلا: "الجهود الغربية ضد حرس الثورة جهود يائسة ومحكومة عليها بالفشل تماما، مثلما فشلوا في حساباتهم خلال الاحداث الأخيرة".

من جهته قال وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان عبر تغريدة نشرها في حسابه في "تويتر": "حضرت اليوم جلسة مغلقة لمجلس الشورى الإسلامي بحضور اللواء سلامي، وقد ثمن البرلمانيون جهود الحرس الثوري كمؤسسة رسمية في الحفاظ على الأمن القومي. ويعمل البرلمان على القيام بإجراء مضاد، لوضع مكونات جيوش الدول الأوروبية في قائمة الإرهاب.. البرلمان الأوروبي أطلق النار على نفسه.. الرد سوف يكون مماثلا".

امروز در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی حضور یافتم.نمایندگان در حضور سردار سلامی از تلاش این نهاد حاکمیتی برای حفظ امنیت ملی قدردانی کردند. مجلس در اقدامی متقابل در صدد قرار دادن عناصر ارتش کشورهای اروپا در لیست تروریستی است. پارلمان اروپایی به پای خود شلیک کرد.پاسخ ، متقابل است. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) January 22, 2023

المصدر: RT