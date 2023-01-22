روما وباريس تعملان على إرسال أنظمة دفاع جوي لكييف وأمور سرية أخرى

أعلن نائب وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، أن السلطات الإيطالية والفرنسية بصدد استكمال العمل لإرسال أنظمة الدفاع الجوي "SAMP-T" إلى أوكرانيا.

وقال نائب وزير الخارجية الإيطالي في حوار مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، اليوم الأحد، إن "إيطاليا قدمت بالفعل لأوكرانيا خمس حزم مساعدات دفاعية تبلغ قيمتها نحو مليار يورو".

وأضاف أن العمل "يجري حاليا لإعداد الحزمة السادسة التي تشمل أنظمة الدفاع الجوي. وبالتعاون مع فرنسا، نستكمل العمل على إرسال أنظمة الدفاع الجوي SAMP-T. وهناك أمور أخرى نعمل عليها بشكل سري".

ويرى الدبلوماسي الإيطالي أنه "في المرحلة الحالية، هناك حالة من عدم اليقين بشأن نتيجة الصراع (في أوكرانيا)"، مضيفا أن هذا "لا يساهم في إمكانية إجراء مفاوضات جادة بين الطرفين".

وقال تاجاني إن "إيطاليا تدعم كل السبل الممكنة لتحقيق سلام عادل في أوكرانيا، وهو ما يعني استقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وبحسب قوله، فإن "الحاجة إلى إرسال الإمدادات العسكرية باتت عاملا رئيسيا وضروريا".

وفي مارس العام الماضي، وافق البرلمان الإيطالي على قرار بشأن تقديم مساعدات لأوكرانيا، بما في ذلك المساعدة العسكرية.

وصدرت خمسة قرارات مشتركة بين الإدارات مع قائمة سرية بالأسلحة الموردة. وفي أكتوبر الماضي، ومع قدوم الحكومة الإيطالية الجديدة وافقت على تمديد المرسوم الخاص بتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا على مدى سنة 2023.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "La Repubblica" أن الولايات المتحدة تصر على إرسال إيطاليا نظام الصواريخ SAMP-T المضاد للطائرات إلى أوكرانيا.

لكن روما لديها 5 بطاريات نشطة من نظام الدفاع الجوي "SAMP-T"، بالإضافة إلى بطارية تدريب واحدة تفتقر إلى مركبة بها قاذفات.

ويقول خبراء عسكريون إن نقل منظومة واحدة فقط سيؤدي إلى نقص في الدفاع الوطني، ومن الأفضل تجنب ذلك.

المصدر: تاس