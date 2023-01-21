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فيديو "أصبحوا أجانب في أنطاليا" يثير غضب الأتراك

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فيديو
Sputnik
علم تركيا
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كتب موقع "100TV" التركي أن مقطع فيديو نشره متداولين أوكرانيين عن مدينة أنطاليا تسبب في غضب الأتراك.

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وأفاد الموقع بأن مقطع الفيديو المتداول يظهر مجموعة من الأوكرانيين وكتب فيه: "الأتراك يسموننا بالأجانب، لكنهم هم من أصبحوا أجانب في أنطاليا".

يذكر أن عددا كبيرا من الأوكرانيين دخلوا تركيا بعد بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة. واستقر الكثير منهم في أنطاليا وضواحيها. وقدم لهم السكان المحليون كرم الضيافة، لذلك أثار هذا الفيديو المنشور في موقع "TikTok" "غضبا في جميع أنحاء تركيا".

وتابع الموقع أنه بعد ظهور رد الفعل السلبي من جانب الأتراك تمت إزالة الصفحة التي ظهر فيه هذا الفيديو.

المصدر: نوفوستي

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