زيلينسكي: بحثت مع أردوغان توسيع "صفقة الحبوب"

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه بحث مع نظيره التركي توسيع "صفقة الحبوب" لتشمل "موانئ أوكرانية أخرى".

وقال زيلينسكي في أعقاب اتصاله الهاتفي بالرئيس التركي، يوم الجمعة: "بحثنا ضرورة استمرار "مبادرة الحبوب" وإمكانية توسيع جغرافيتها حتى تشمل موانئ أوكرانية أخرى".

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يذكر أن الاتفاق بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية عبر البحر الأسود تم التوصل إليه بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا في يوليو الماضي.

وبموجب الاتفاق تصدر أوكرانيا حبوبها عبر موانئ أوديسا وتشيرنومورسك ويوجني.

وكان الاتفاق يتضمن كذلك رفع القيود عن صادرات المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية، والتي قالت الأمم المتحدة إنها لا تزال تعمل على إزالتها.

المصدر: نوفوستي