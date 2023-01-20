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من سيشغل منصب رئيس وزراء نيوزيلندا بعد استقالة جاسيندا أرديرن؟

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من سيشغل منصب رئيس وزراء نيوزيلندا بعد استقالة جاسيندا أرديرن؟
AP
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من المقرر أن يصبح وزير التعليم كريس هيبكينز رئيس وزراء نيوزيلندا القادم، بعد أن أصبح المرشح الوحيد لدخول السباق ليحل محل جاسيندا أرديرن.

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في حين أنه لا يزال يتعين على هيبكنز (44 عاما) الحصول على تأييد يوم الأحد من زملائه في حزب العمال بالبرلمان، لكن هذا مجرد إجراء شكلي الآن.

وأمس الخميس، صدمت أرديرن الأمة التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة عندما أعلنت أنها ستستقيل بعد قضاء خمس سنوات ونصف السنة في المنصب، حيث عزت قرارها هذا بأنها "لا تملك ما يكفي من الطاقة للقيام بهذه المهمة لأربع سنوات أخرى".

المصدر: "أ ب"

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