هولندا تزوّد كييف بمنظومتي "باتريوت" وصواريخ من أجلهما

أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، يوم الجمعة، عزمها تزويد أوكرانيا بنظامي دفاع جوي من طراز "باتريوت" وصواريخ لها.

ووفقا لبيان الوزارة: "سترسل هولندا وحدتين من أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا.. نحن نتحدث عن قاذفتين وصاروخين".

بالإضافة إلى ذلك، ستساعد الدولة في تدريب الأفراد العسكريين الأوكرانيين على استخدام هذه المجمعات، وسيتم تنفيذ عمليات التسليم بالاشتراك مع الولايات المتحدة وألمانيا.

وأشارت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين، في رسالة إلى البرلمان، إلى أن عواقب توريد هذه الوحدات على استعداد القوات المسلحة الهولندية كبيرة، لكنها مقبولة، وتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن استبدالها في أقرب وقت ممكن.

كما ستشتري هولندا 100 مدفع رشاش مضاد للطائرات من جمهورية التشيك لصالح القوات الأوكرانية.

وتستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن إطلاقها في 24 فبراير2022، بهدف اجتثاث النازية الأوكرانية الجديدة ونزع السلاح من القوات الأوكرانية، وحماية المواطنين في إقليم دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والعنف خلال السنوات الثمانية السابقة من قبل قوات كييف.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول "الناتو تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، كما أشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف إلى أن تزويد أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: تاس