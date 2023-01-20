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واشنطن: ظهور سفينة روسية قرب جزر هاواي ليس أمرا غير اعتيادي

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واشنطن: ظهور سفينة روسية قرب جزر هاواي ليس أمرا غير اعتيادي
AP Evan Vucci
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي
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صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن ظهور سفينة روسية بالقرب من جزر هاواي الأمريكية في المحيط الهادئ لا يعتبر أمرا غير اعتيادي.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، إن "هذا لا يعتبر أمرا غير اعتيادي. بالطبع نحن نواصل متابعة ذلك باهتمام... لكن ذلك لا يعتبر سلوكا غير طبيعي بالنسبة لروسيا".

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وأضاف أن واشنطن تأخذ هذه التطورات على محمل الجد، مشيرا إلى أن "روسيا تسعى لجمع المعلومات الاستطلاعية بمختلف الطرق".

وكان البنتاغون قد أعلن في وقت سابق أنه رصد تحركات لسفينة استطلاعية روسية بالقرب من جزر هاواي التي يقع فيها عدد من القواعد العسكرية الأمريكية.

وأضاف البنتاغون أنه لم يرصد "أي سلوك غير مهني أو غير مسؤول" من قبل السفينة.

المصدر: تاس

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