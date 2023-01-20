 
مباشر

نصيحة أمريكية لكييف: انسحبوا من أرتيميفسك

أخبار العالم

نصيحة أمريكية لكييف: انسحبوا من أرتيميفسك
Globallookpress
جنود نظام كييف في باخموت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ullq

أوصت الولايات المتحدة الأمريكية كييف، بأن تسحب قواتها من منطقة "أرتيميفسك"، بحسبما ذكرته "فرانس برس" نقلاً عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى.

وأشار المصدر، إلى أن اهتمام كييف المتزايد بالسيطرة على المدينة "يعيق الاستعدادات لهجوم الربيع المتوقع"، مشيرا إلى أنّه في الوضع مع أرتيميفسك، فإن الوقت يلعب هنا لصالح الجانب الروسي، حيث أنّ لديها المزيد من المدفعية والموارد العسكرية.

إقرأ المزيد
بوشيلين: قوات
بوشيلين: قوات "فاغنر" على وشك فرض حصار عملياتي على أرتميوفسك

وقالت الوكالة: "الولايات المتحدة تنصح أوكرانيا بسحب هذه القوات من أجل إعادة تجهيزها والانضمام إلى البرامج التي تقودها الولايات المتحدة والتي تهدف إلى تطوير ... قوات مسلّحة جيّدا وتكون قادرة على شن هجوم في الجنوب."

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن تدريب الجنود الأوكرانيين سيستغرق بعض الوقت أيضا، لذلك ينبغي على كييف النظر في إمكانية "تبادل" أرتيميفسك مقابل التدريب.

ولفت أيضا إلى أن القوات المسلحة لأوكرانيا قد لا تمتلك الموارد الكافية لإجراء عمليات عسكرية في المدينة أو حتى التحضير لشن هجوم.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في اجتماع مع قدامى المحاربين: في الحرب الوطنية العظمى تعددت جنسيات قوات الاحتلال ضد روسيا