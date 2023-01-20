لافروف يبحث مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر آفاق وظروف عمل المنظمة في دونباس

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريك آفاق عمل المنظمة في مناطق دونباس

ونشرت وزارة الخارجية الروسية بيان في أعقاب الاجتماع الذي عقد الجمعة: "تم التركيز بشكل خاص خلال الاجتماع على الجوانب الإنسانية للأزمة الأوكرانية. ويأمل الجانب الروسي أن تستند اللجنة في أنشطتها إلى مبدأ الحياد والتفويض الفريد الذي تتمتع به. وفي السياق نفسه، تمت مناقشة الآفاق والظروف المثلى لعملها في جمهوريات دونباس".

وأشار إلى أن روسيا تعول على قيام اللجنة بتكثيف زياراتها للجنود الروس المحتجزين في أوكرانيا: "استرعى لافروف انتباه سبولاريك لحالات التعذيب والجرائم الأخرى التي ارتكبها الجانب الأوكراني بحق الجنود الروس الأسرى. وأعرب عن أمله بأن تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتكثيف زياراتها للروس المحتجزين وأن تراقب عن كثب مدى التزام الجانب الأوكراني بحقوقهم".

المصدر: تاس