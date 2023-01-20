طهران تكشف تلقي الجاسوس البريطاني الذي تم إعدامه مكافآت مالية ضخمة

كشفت وزارة الإعلام والأمن القومي الإيرانية، تلقى مستشار وزير الدفاع الإيراني السابق علي رضا أكبري، والذي أُعدم بتهمة التجسس لصالح بريطانيا، مكافآت مالية وعقارات بقيمة ضخمة من لندن.

وبحسب الوزارة، فإن أكبري تلقى 2 مليون يورو من المكافآت المالية للحصول على معلومات حول مشاريع الصواريخ الإيرانية، وكذلك حول طرق التحايل على طهران من العقوبات، وحصل الجاسوس على عقارات في لندن وفيينا وجنوب إسبانيا، بالإضافة إلى الجنسية البريطانية.

ووفقا لبيان الوزارة: "خيانة علي رضا أكبري لبلاده، جاءت نتيجة الأساليب القذرة للنظام البريطاني الذي استغل نقاط ضعفه".

وفي 14 يناير، تم إعدام أكبري شنقا في إيران، بعدما وجدته سلطات البلاد مذنبا بالتجسس لصالح بريطانيا والفساد، ونفى المتهم نفسه هذه الاتهامات.

وفي وقت سابق، حث وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إيران على إلغاء إعدام أكبري، ووصف قرار السلطات الإيرانية بأنه عمل ذو دوافع سياسية من قبل "نظام همجي لا يحترم حياة الإنسان بشكل كامل".

المصدر: لينتا.رو