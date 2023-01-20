الحزب الشيوعي اليوناني يصف قرار البرلمان الأوروبي على خلفية أزمة أوكرانيا بالجنون العسكري

وصف نواب أوروبيون شيوعيون من الحزب الشيوعي اليوناني قرار البرلمان الأوروبي الداعي لإنشاء "محكمة" للنظر في الأحداث في أوكرانيا بالجنون العسكري من مسؤولي الاتحاد الأوروبي.

ونشر نواب الحزب الشيوعي اليوناني الأعضاء في البرلمان الأوروبي يوم الجمعة بيانا على الموقع الأخباري اليوناني Newsbeast، جاء فيه: "إن القرار المشترك الذي دعمه حزب الشعب، والحزب الاجتماعي الديمقراطي، والحزب الليبرالي، والخضر واليمين المتطرف بشأن تشكيل "محكمة خاصة للنظر في الانتهاكات التي وقعت خلال الحرب في أوكرانيا يمثل خطوة أخرى نحو التصعيد وتعميق مشاركة الاتحاد الأوروبي في الحرب الإمبريالية الدائرة في أوكرانيا بكل الوسائل الممكنة ".

وقالت المجموعة البرلمانية الأوروبية من نواب الحزب الشيوعي اليوناني: إن القرار يعكس "الجنون العسكري" لدى قيادة الاتحاد الأوروبي على وقع الصراع العسكري بين المعسكر الأوروبي الأطلسي وبين روسيا.

وفق البيان "يسعى القرار لغسل جرائم الإمبرياليين الأميركيين، وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء العالم، ومحو آثار حروبهم الإمبريالية التي شنوها في يوغوسلافيا والعراق وسوريا وأفغانستان وليبيا، والآن في أوكرانيا، ويأتي القرار كمحاولة لتبرير التدخلات الإمبريالية الدموية التي أقدمت عليها القوى الأوروبية الأطلسية في جميع أنحاء العالم، وما تسببت به من سقوط أعداد لا تحصى من الضحايا".

في الوقت نفسه، أدان الشيوعيون أيضا تصرفات "روسيا الرأسمالية" في أوكرانيا، ولكنها برأيهم، "لا تشكل مبررا كافيا لسلوك المعسكر الأوروبي الأطلسي المنقوع في دماء الشعوب".

في القرار الذي اعتمد يوم الخميس، دعا البرلمان الأوروبي لتشكيل محكمة للنظر في ما تسميه عدوان على أوكرانيا. وقد صوت لصالح القرار 472 برلمانيا، وعارضه 19، وامتنع 33 عن التصويت.

من جهته أكد نائب رئيس مجلس الاتحاد كونستانتين كوساشيف يوم الخميس أن قرار البرلمان الأوروبي ليس له قوة قانونية ملزمة لروسيا.

المصدر: تاس