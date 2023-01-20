وفاة وزير خارجية الغابون إثر أزمة قلبية خلال اجتماع لمجلس الوزراء

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن بيان حكومي ومصدر في المكتب الرئاسي بوفاة وزير خارجية الغابون ميكائيل موسى أدامو إثر إصابته بنوبة قلبية خلال اجتماع لمجلس الوزراء في ليبرفيل.

وقال مصدر: "إن وزير الخارجية كان حاضرا في بداية اجتماع مجلس الوزراء وشعر بتوعك".

وبحسب المصدر: تم نقل الوزير إلى مستشفى عسكري فاقدا للوعي وتوفي لاحقا، مشيرا إلى أنه على الرغم من كل جهود الأطباء والكادر الطبي لم يتكمنوا من إنقاذه.

Gabon's foreign minister Michael Moussa Adamo died Friday after suffering a heart attack during a cabinet meeting, AFP reported citing the government and a presidential source. — CGTN Africa (@cgtnafrica) January 20, 2023

المصدر: نوفوستي