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وفاة وزير خارجية الغابون إثر أزمة قلبية خلال اجتماع لمجلس الوزراء

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وفاة وزير خارجية الغابون إثر أزمة قلبية خلال اجتماع لمجلس الوزراء
Globallookpress
وزير خارجية الغابون ميكائيل موسى أدامو
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أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن بيان حكومي ومصدر في المكتب الرئاسي بوفاة وزير خارجية الغابون ميكائيل موسى أدامو إثر إصابته بنوبة قلبية خلال اجتماع لمجلس الوزراء في ليبرفيل.

وقال مصدر: "إن وزير الخارجية كان حاضرا في بداية اجتماع مجلس الوزراء وشعر بتوعك".

وبحسب المصدر: تم نقل الوزير إلى مستشفى عسكري فاقدا للوعي وتوفي لاحقا، مشيرا إلى أنه على الرغم من كل جهود الأطباء والكادر الطبي لم يتكمنوا من إنقاذه.

المصدر: نوفوستي

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