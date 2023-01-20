ماكرون يطرح خطة جديدة للإنفاق العسكري في الصراع حول أوكرانيا

من المتوقع أن يكشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رؤيته اليوم الجمعة لتحديث الجيش، مع مراعاة تأثير الحرب في أوكرانيا والتهديدات المتطورة حول العالم.

ومن المنتظر أن تتضمن الخطة زيادة الإنفاق العسكري بما يتماشى مع توقعات الناتو بأن ينفق الأعضاء 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

وسيقدم ماكرون الخطوط العريضة لخطة الإنفاق العسكري المستقبلية للفترة من 2024 إلى 2030 والتي تهدف إلى مراعاة عواقب الحرب في أوكرانيا، وتعزيز الإنفاق الدفاعي في السنوات المقبلة لتعزيز الأمن الداخلي لفرنسا وقدرة البلاد على العمل في الخارج.

ويعتزم ماكرون الكشف عن خطته في خطاب سيلقيه أمام الموظفين المدنيين والعسكريين في قاعدة "مونت دي مارسان" الجوية في جنوب فرنسا.

ويريد ماكرون أن تعمل الاستراتيجية العسكرية الفرنسية على تعزيز دور البلاد كقوة عالمية مستقلة.

ويأتي خطاب اليوم الجمعة في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء دفاع الولايات المتحدة وحلفاؤها في قاعدة "رامشتاين" بألمانيا لمناقشة المزيد من المساعدة لأوكرانيا.

المصدر: أ ب