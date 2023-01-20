رئيس لجنة التشريع في "الاتحاد الروسي": إيديولوجية الولايات المتحدة شكل حديث للنازية الجديدة

صرح رئيس لجنة التشريع الدستوري بمجلس الاتحاد الروسي، أندريه كليشاس، بأن إيديولوجية الولايات المتحدة تعتمد على فكرة الحصرية، واصفا إياها بأنها شكل حديث للنازية الجديدة.

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وكتب السيناتور في صفحته على "تلغرام"، اليوم الجمعة: "إن الولايات المتحدة هي الدولة المفلسة التي تعيش في الديون وتواصل تمويل النازيين الجدد في أوكرانيا وتعليم الجميع "الحرية" و"الديمقراطية" دون الاعتراف بالتزاماتها الخاصة. وتعد إيديولوجية الولايات المتحدة كلها شكلا حديثا للنازية الجديدة".

وأبلغت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، الكونغرس الأمريكي منذ عدة أيام ببدء اتخاذ "إجراءات استثنائية" بسبب التحقيق المقدر لسقف الدين العام، داعية المشرعين إلى رفع سقف الاقتراض بسرعة لتجنب التخلف عن السداد.

المصدر: نوفوستي