فنلندا تزود أوكرانيا بالدفعة الأكبر من حزمة مساعداتها العسكرية

صرحت وزارة الدفاع الفنلندية بأنها ستقدم لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة تزيد عن 400 مليون يورو.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الفنلندية: "ستزود فنلندا أوكرانيا بمجموعة أخرى من المواد الدفاعية، حيث اتخذ رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح الحكومة، قرارا بشأن هذه القضية في 19 يناير 2023، وسوف تكون هذه الحزمة الثانية عشرة من المعدات الدفاعية التي سيتم تسليمها إلى أوكرانيا".

وتبلغ تكلفة الأموال المدرجة في هذا العرض، ما تقدره الوزارة بـ 400 مليون يورو، والتكلفة الإجمالية لجميع المساعدات الدفاعية الفنلندية لأوكرانيا تبلغ 590 مليون يورو.

وسوف يشارك وزير الدفاع ميكو صافولا اليوم الجمعة في اجتماع لممثلي وزارات الدفاع لنحو 50 دولة في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا، حيث ستتم مناقشة المساعدة العسكرية لأوكرانيا. ومن المتوقع أن يوقع وزيرا دفاع فنلندا والسويد بيان نوايا هناك بخصوص دعم أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي