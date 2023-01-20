غروسي يحث على إنشاء منطقة آمنة بشكل عاجل حول محطة الطاقة النووية في زاباروجيه

قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إنه من الضروري إنشاء منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه على خلفية "الوضع المتدهور" في المنطقة.

وأضاف غروسي في مقابلة مع قناة "فوكس" الأمريكية: "إن الوضع حول زابوروجيه آخذ في التدهور مع تطور الصراع .. الوضع على الجبهة الشرقية يزداد سخونة. لذلك، أعتقد أنه الآن أكثر من أي وقت مضى، من المهم والعاجل اتخاذ بعض الإجراءات الوسيطة لحماية المحطة النووية".

وتقع محطة زاباروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من بلدة إنرغودار. وتعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، وتحتوي المحطة على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاوات لكل منها.

والمحطة منذ مارس الماضي تحت حماية الجيش الروسي، وأكدت الخارجية الروسية أن هذه الخطوة ضرورية لحماية وتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.

ويواصل الجيش الأوكراني قصف إنيرغودار وإقليم محطة زابوروجيه للطاقة النووية المجاورة للمدينة بشكل متكرر ويومي.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن نظام كييف يسعى لخلق ويسعى لاستفزاز عن قصد لخلق تهديد بحدوث كارثة نووية من خلال الاستمرار في قصف المحطة عن قصد.

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