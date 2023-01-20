تعليقا على كلمات جون كيري.. زاخاروفا تحذر من "فيروس الاستثنائية" الأمريكي

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على كلمات المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري بالتحذير من "فيروس الاستثنائية" المعدي والمنتشر في الولايات المتحدة الأمريكية.

DAVOS WATCH: USA climate envoy John Kerry claims that the WEF globalists are the "select group of human beings” touched by something at some point in their lives that caused them to have a savior complex



He calls the experience “extra terrestrial” #wef23pic.twitter.com/diZKoh6fe1 — Drew Hernandez (@DrewHLive) January 17, 2023

جاء ذلك في منشور لها بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتبت: "تم تسجيل مرض جديد اسمه (فيروس الاستثنائية) منتشر في الولايات المتحدة الأمريكية وينتقل بنفس طريقة جدري القرود".

وكان مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون المناخ جون كيري قد وصف أعضاء المنتدى الاقتصادي العالمي هم "مجموعة مختارة من البشر" تأثروا بشيء ما في مرحلة ما من حياتهم تجعلهم يسعون لـ "إنقاذ الكوكب"، فيما قد يبدو ذلك بالنسبة للآخرين بأنه ضرب من الجنون.

المصدر: تليغرام+تويتر