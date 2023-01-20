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تعليقا على كلمات جون كيري.. زاخاروفا تحذر من "فيروس الاستثنائية" الأمريكي

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تعليقا على كلمات جون كيري.. زاخاروفا تحذر من
Globallookpress Adrian WyldKeystone Press Agency
مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون المناخ جون كيري (صورة أرشيفية)
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علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على كلمات المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري بالتحذير من "فيروس الاستثنائية" المعدي والمنتشر في الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في منشور لها بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتبت: "تم تسجيل مرض جديد اسمه (فيروس الاستثنائية) منتشر في الولايات المتحدة الأمريكية وينتقل بنفس طريقة جدري القرود".

وكان مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون المناخ جون كيري قد وصف أعضاء المنتدى الاقتصادي العالمي هم "مجموعة مختارة من البشر" تأثروا بشيء ما في مرحلة ما من حياتهم تجعلهم يسعون لـ "إنقاذ الكوكب"، فيما قد يبدو ذلك بالنسبة للآخرين بأنه ضرب من الجنون.

المصدر: تليغرام+تويتر

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