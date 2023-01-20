إعلام: كييف ترى أن شولتس خدعها

ذكرت صحيفة Die Welt الألمانية أن نظام كييف يرى نفسه مخدوعا من قبل المستشار الألماني أولاف شولتس بسبب شروط برلين الجديدة لتزويد دبابات ليوبارد 2 الألمانية.

وبحسب الصحيفة، وجه وزيرا الخارجية والدفاع الأوكرانيين دميتري كوليبا وأوليكسي ريزنيكوف نداء رسميا إلى الدول الأوروبية لتوريد دبابات ليوبارد 2، على الرغم من موقف شولتس.

إلى ذلك، ألقى زيلينسكي خلال خطاب في منتدى في دافوس، اللوم على شولتس لوضعه شروطا جديدة وجديدة للموافقة على الإمدادات.

وتقول الصحيفة، إن استياء أوكرانيا يتزايد من عدم رغبة ألمانيا في إرسال دبابات أو السماح لدول أخرى بنقلها.

وأبدت كييف استئياءها بشكل خاص من حقيقة أن شولتس اشترط على الولايات المتحدة توريد دبابات أبرامز مقابل إرسال ليوبارد 2.

من جهته أوضح البنتاغون عدم رغبته في إرسالها إلى أوكرانيا بسبب تكلفة الصيانة.

وتضغط الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، على برلين لإمداد كييف بدبابات ليوبارد 2، الأمر الذي يقابله توجس وتردد كبيرين لدى المستشار الألماني أولاف شولتس والكثير من الساسة تفاديا للمواجهة المباشرة مع روسيا.

وقامت الدول الغربية في الآونة الأخيرة بمد كييف بأسلحة ثقيلة، حيث أعلنت بريطانيا رسميا عن توفير سرب من دبابات القتال الرئيسية من طراز تشالنجر 2.

من جهتها نادت موسكو وطالبت الناتو بالكف عن مد كييف بالأسلحة، كونه يعطل الحل السلمي ويؤجج الصراع ويزيد من معاناة المدنيين.

المصدر: نوفوستي