جنوب إفريقيا تجري مناورات بحرية مشتركة مع الصين وروسيا

أعلنت جنوب إفريقيا يوم الخميس، أنها ستجري مناورات بحرية عسكرية مشتركة مع روسيا والصين الشهر المقبل على مدى 10 أيام.

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وأوضح بيان صادر عن جيش جنوب إفريقيا أنه "في سبيل تعزيز العلاقات المزدهرة بين جنوب إفريقيا وروسيا والصين، ستُجرى مناورات بحرية متعددة الجنسيات بين هذه الدول الثلاث".

ومن المقرر أن تجري المناورات التي تحمل اسم "موسي" وتعني "دخان" بلغة ال"تسوانا" المحلية بين 17 و27 فبراير قبالة سواحل ديربان وريتشاردز باي.

وبينت قوة الدفاع الوطني في جنوب إفريقيا أن هذه المناورات هي الثانية من نوعها لقوات الدول الثلاث، حيث أجريت المناورات البحرية للمرة الأولى في نوفمبر عام 2019 قبالة سواحل كيب تاون.

وأشار البيان إلى أن أكثر من 350 من أفراد جيش جنوب إفريقيا سيشاركون مع نظرائهم الروس والصينيين بهدف تبادل المهارات.

وتولت جنوب إفريقيا مؤخرا رئاسة مجموعة "بريكس" التي تضم أيضا البرازيل وروسيا والهند والصين لتحدي الهيمنة التي تقودها الولايات المتحدة وأوروبا.

المصدر: "فرانس برس"