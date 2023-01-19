جندي أوكراني أسير يؤكد: صور القتلى تعود لقواتنا وليست للجنود الروس (فيديو)

أكد الجندي الأوكراني الأسير ياروسلاف زيارني، الذي يتعالج حاليا في مستشفى بلوغانسك، أن الأوكرانيين عرضوا صوراً للعديد من ضحاياهم خلال العملية العسكرية الخاصة، على أنهم جنود روس.

وقال زيارني في تصريح لوكالة "نوفوستي": "في صفحات التواصل الاجتماعي الأوكرانية، يظهر الناس مقتولين بالزي الرسمي الأوكراني ويقولون إنهم روس يرتدون زينا الأوكراني."

وأضاف: "أعتقد أنهم كانوا رجالنا هناك في تلك الصور."

وبحسب قوله، ربما تم التقاط بعض هذه الصور في سوليدار، حيث تكبّدت القوات الأوكرانية فيها خسائر فادحة.

يشار إلى أن الأسير زيارني، خدم في لواء الهجوم الجوي المنفصل رقم 95، وأصيب خلال المعركة وأسر بالقرب من بلدة كريمينايا، وقد تلقى مساعدة الأطباء الروس، وهو الآن يعالج في أحد مستشفيات لوغانسك الروسية.

المصدر: نوفوستي