علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح ميخائيل بودولياك، بشأن مقتل عضو الوفد المفاوض الأوكراني، واصفة مسلحي "داعش" بأطفال ساذجين مقارنة بسلطات كييف.

وفي وقت سابق، قال مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية بودولياك، إن دينيس كيريف، الذي قتل رميا بالرصاص في فبراير من العام الماضي في كييف، والذي شارك من أوكرانيا في مفاوضات مع روسيا، لم يكن عميلا روسيا، وكانت وفاته بسبب عدم التنسيق بين وكالات إنفاذ القانون.

وكتبت زاخاروفا تعليقا على تصريح بودولاك: "مسلحو داعش عبارة عن أطفال ساذجين مقارنة بنظام كييف".

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الخميس، ملابسات وفاة كيريف الذي كان ضمن الوفد الأوكراني في المحادثات مع روسيا، ووفقا للصحيفة، قتل كيريف برصاص مجلس الأمن الأوكراني في فبراير 2022، بزعم "التجسس لصالح موسكو".

وفي مارس 2022، أفاد نائب البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، أن وحدة المخابرات المركزية قتلت كيريف أثناء اعتقاله، وقال المدون الأوكراني أناتولي شاري، إن كيريف قتل في وسط كييف.

وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية، وفاة أحد أعضاء الوفد الأوكراني، فيما عينت كيريف موظفا بإدارة المخابرات الرئيسية بالوزارة، وقالت إنه توفي أثناء قيامه بمهمة خاصة.

المصدر: نوفوستي