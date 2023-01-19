3 آلاف طن من "ملح الطرقات" من بلجيكا إلى أوكرانيا

تعتزم بلجيكا إرسال 3 آلاف طن من مادة الملح إلى أوكرانيا من أجل تنظيف الطرق المدنية، وتبلغ قيمتها 600 ألف يورو، بحسب بيان وزارة الخارجية البلجيكية.

وقال البيان: "يهدف الملح إلى تنظيف الطرق العامة في ظل ظروف الشتاء الحالية. ويعتبر ملح الطريق مادة ضرورية لسكان أوكرانيا كي يظلّوا قادرين على ضمان سير الحركة."

يُشار إلى أن مادة ملح الطرقات يتم توفيرها من مقاطعة فلانديرز في بلجيكا، وستقوم السلطات الفيدرالية بعمليات التنسيق والنقل. حيث من المتوقع أن تستمر عمليات التسليم حتى مارس 2023.

هذا وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حينها إن مهمتها تتمثل في حماية السكان الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدار 8 سنوات".

وأكد بوتين أن الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.

المصدر: نوفوستي