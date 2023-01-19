أوكرانيا تأمل بالحصول على نحو 250 دبابة غربية

صرح مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك بأن أوكرانيا تأمل بالحصول على نحو 250 دبابة من الشركاء الغربيين في وقت قريب.

وقال بودولياك في تصريح لموقع "دلفي" الإعلامي اللاتفي، يوم الخميس: "أجرينا اليوم مباحثات صعبة وحثيثة وناجحة للغاية برأيي، حول تقديم الدبابات من صنع دول الناتو ومن أحدث الطرازات لنا".

وأضاف أن الحديث لا يدور عن دبابات "ليوبارد" الألمانية فحسب، بل وكذلك عن "تشالنجر" البريطانية و"إم 1 أبرامز" الأمريكية.

وتابع: "أعتقد أنه خلال الأسابيع والأشهر القريبة سنحصل على العدد الضروري من الدبابات، وهو نحو 250 دبابة".

ويأتي ذلك عشية الاجتماع المرتقب للدول الداعمة لأوكرانيا "بصيغة رامشتاين" في 20 يناير، الذي من المتوقع أن يبحث تقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، بما في ذلك الدبابات.

وقد أعلنت بريطانيا أنها ستزود أوكرانيا بدبابات "تشالنجر 2". وأعربت بولندا وفنلندا عن استعدادهما لتقديم دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع لأوكرانيا، لكن ذلك يتطلب موافقة برلين. وألمحت ألمانيا إلى إمكانية تقديم الدبابات لأوكرانيا، ولكن بشروط معينة.

المصدر: تاس