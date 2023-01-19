الخارجية الإسرائيلية تصدر بيانا بخصوص "حديث دافئ" بين وزير الخارجية الإسرائيلي ونظيره المصري

أصدرت الخارجية الإسرائيلية اليوم الخميس، بيانا بخصوص "حديث دافئ" بين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ونظيره المصري سامح شكري.

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وفي بيانها، قالت الخارجية الاسرائيلية: "في حديث دافئ أجراه اليوم وزير الخارجية إيلي كوهين ونظيره المصري سامح شكري، تم الاتفاق على تعزيز العلاقات بين البلدين من أجل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي".

وأضاف البيان: "بعد زيارة الوزير كوهين لمصر منذ حوالي عامين، والتي أدت إلى فتح رحلات جوية إلى شرم الشيخ وزيادة حجم التجارة الاقتصادية، اتفق الجانبان على تعزيز المزيد من الخطوات لزيادة عدد الرحلات وزيادة التبادل الاقتصادي."

وأوضح البيان أن وزير الخارجية إيلي كوهين تحدث مع نظيره المصري، وفي ختام حديث دافئ بين الجانبين تم الاتفاق على توسيع التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين وعقد لقاء شخصي قريب بينهما.

وتحدث الوزير كوهين مع نظيره عن زيارته الأخيرة لمصر منذ حوالي عامين، عندما كان وزيرا للمخابرات، ورحب بافتتاح خط الطيران المباشر إلى شرم الشيخ ، وهي خطوة قادها مع القيادة المصرية وبالتعاون مع مدير المخابرات المصري عباس كمال.

المصدر: RT