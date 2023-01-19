الناتو: "طموحات" روسيا موجودة واحتمال نشوب الصراع باق

أكد رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، الأدميرال روب باور، أن خطر نشوب صراع بين الناتو وروسيا باق، وذلك بغض النظر عن نتيجة النزاع الجاري في أوكرانيا.

وقال في ردّه على سؤال للصحفيين، عقب اجتماع اللجنة: "أعتقد أن الجميع يتفق مع حقيقة أنه بغض النظر عن نتيجة النزاع، فإن روسيا سيكون لها نفس الطموحات .. وبالتالي، فإن التهديد لن يزول"، على حد تعبيره.

وكان رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات فيينا حول قضايا الأمن العسكري والحد من التسلح، قسطنطين غافريلوف، قد صرّح يوم الأربعاء، بأنّ سياسة الغرب الرامية إلى تقوية جيش كييف المعادي لروسيا، وضعت أوروبا بأكملها على شفير نشوب صراع مسلح.

بدورها، سبق أن أرسلت موسكو مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

ولفت المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا من جانب الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية – الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي