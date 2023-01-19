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عبد اللهيان: إيران تعتبر أفعال الغرب الاستفزازية سببا رئيسيا لنشوب صراع في أوكرانيا

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عبد اللهيان: إيران تعتبر أفعال الغرب الاستفزازية سببا رئيسيا لنشوب صراع في أوكرانيا
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صرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بأن الجانب الإيراني يعتبر أن الأعمال الاستفزازية لحلف الناتو وعدد من الدول الغربية هي "السبب الرئيسي" للصراع في أوكرانيا.

وقال عبد اللهيان، في مقابلة مع قناة "تي آر تي" الدولية التركية: "تبدو العمليات العسكرية في أوكرانيا أحداثا معقدة. يعتقد البعض في الغرب أنها فصل جديد في تاريخ العلاقات الدولية. منذ بداية الصراع ، كان موقفنا واضحا وشفافا.. نحن نعتبر أن الأعمال الاستفزازية للناتو وعدد من الدول الأوروبية هي السبب الرئيسي لبدء الأعمال القتالية في أوكرانيا ".

وكانت الدول الغربية قد اتهمت إيران بتصدير مسيراتها إلى روسيا لاستخدامها في الأعمال القتالية في أوكرانيا. ورفضت موسكو وطهران هذه الاتهامات جملة وتفصيلا.

المصدر: نوفوستي

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