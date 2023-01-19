ألمانيا.. الاعتراف بارتكاب "داعش" إبادة جماعية بحق الإيزيديين

أقر النواب الألمان مذكرة تعترف بارتكاب تنظيم (داعش) "إبادة جماعية" في عام 2014 بحق الإيزيديين في شمال غرب العراق.

إقرأ المزيد

وأيد كل النواب الحاضرين، اليوم الخميس، النص الذي عرضه الائتلاف الحاكم والمعارضة المحافظة ويعترف بحصول "إبادة" ذهب ضحيتها "أكثر من خمسة آلاف" فرد من هذه الأقلية.

ووافق "البوندستاغ" في يوليو الماضي على التماس يطلب مثل هذا الاعتراف، لكنه كان بحاجة إلى إجراء تصويت نهائي في جلسة عامة من أجل استكمال عملية الاعتراف.

وذبح إرهابيو "داعش" في أغسطس 2014 أكثر من 1200 من الإيزيديين، وهم أعضاء من المجتمع الناطق باللغة الكردية في شمال غرب العراق، الذي يتبع ديانة قديمة متجذرة في الزرادشتية، والذين اعتبرهم التنظيم "عبدة للشيطان".

وتعرضت الأقلية الإيزيدية للاضطهاد بشكل خاص من قبل الجماعة الجهادية، التي أجبرت نسائها وفتياتها على الاستعباد الجنسي.

وذكر فريق تحقيق خاص من الأمم المتحدة في مايو 2021 أنه جمع أدلة واضحة ومقنعة على أن تنظيم "داعش" قد ارتكب إبادة جماعية ضد الإيزيديين في العراق.

المصدر: أ ف ب