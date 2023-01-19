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الهند تنتقد وثائقي "بي بي سي" عن مودي وتصفه بأنه "دعاية"!

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الهند تنتقد وثائقي
ناريندرا مودي
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انتقدت وزارة خارجية الهند الفيلم الوثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية عن رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، شكك في قيادته أثناء أعمال الشغب في غوجارات عام 2002، ووصفته الوزارة بأنه "دعاية".

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أريندام باجشي، اليوم الخميس، خلال إفادة صحفية: "نعتقد أن هذه مادة دعائية تهدف إلى الترويج لرواية معينة فقدت مصداقيتها، وبصراحة، من الواضح أن هناك عقلية استعمارية مستمرة هنا".

وأضاف: "إذا كان هناك أي شيء، فإن هذا الفيلم هو انعكاس للوكالة والأفراد الذين ينشرون هذه الرواية. إنه يجعلنا نفكر في الغرض من هذا الحدث والأجندة التي تقف وراءه".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدرت "بي بي سي" السلسلة الأولى من فيلم وثائقي من جزأين بعنوان "الهند: سؤال مودي". 

وتسببت أعمال الشغب في ولاية غوجارات عام 2002، بمقتل ما يقرب من 800 مسلم وأكثر من 250 هندوسيا.

وانتقد نشطاء حقوق الإنسان والمحققون حكومة الولاية، التي كان مودي رئيس وزراءها آنذاك، ليس فقط لفشلها في إنهاء العنف، ولكن أيضا بسبب مزاعم عن تحريضها على شن هجمات ضد المسلمين.

المصدر: نوفستي

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