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لافروف: روسيا وبيلاروس ستناقشان كيفية مواجهة "الناتو" والاتحاد الأوروبي

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لافروف: روسيا وبيلاروس ستناقشان كيفية مواجهة
Globallookpress MFA Russia
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف (صورة أرشيفية)
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صرح وزير الخارجية الروسية لافروف بأن مجلسي وزارتي الخارجية الروسية والبيلاروسية سيبحثان في اجتماع مشترك اليوم سبل تنسيق التصدي للخطوات العدائية من جانب "الناتو" والاتحاد الأوروبي.

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جاء ذلك خلال حديث الوزير للصحفيين عقب لقائه مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، حيث تابع لافروف: "سيركز جدول الأعمال على تطوير خطوات إضافية لتنفيذ خط منسّق فيما يتعلق بالإجراءات التي يتم اتخاذها ضد بلداننا وضد دولة الاتحاد من قبل هياكل مثل (الناتو) والاتحاد الأوروبي، الذين يحاولون دفع هياكل أخرى كمجلس أوروبا  ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا كي تحذو حذوهم"، مضيفا أنه من المقرر كذلك مناقشة تنسيق خطوات البلدين في هياكل الأمم المتحدة، حيث قال الوزير إنه أبلغ الرئيس البيلاروسي بتنفيذ 28 برنامجا لدولة الاتحاد.

وتابع لافروف: "كما تعلمون، فقد تم تنفيذ 70% من هذه البرامج، وكل شيء يسير كما خطط له في الموعد المحدد، وفي نفس الوقت يتم إعداد خطة عمل جديدة لتعزيز دولة الاتحاد، وتنفيذ معاهدة دولة الاتحاد في الفترة من 2024-2026".

المصدر: RT

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