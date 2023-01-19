القنصل الروسي في اسطنبول: لقاء أردوغان والأسد سيسرع العملية السياسية بين أنقرة ودمشق

قال القنصل الروسي في اسطنبول أندريه بورافوف إن تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن إمكانية لقاء نظيره السوري بشار الأسد سيساعد في دفع عملية التطبيع بين أنقرة ودمشق.

وأضاف بورافوف: "شرعت تركيا وسوريا في عملية دبلوماسية إيجابية وجديدة. بعد القمة العسكرية والأمنية التي عقدت في موسكو، يتم الآن التخطيط لعقد قمة جديدة لوزراء الخارجية (تركيا وسوريا). لقد كنا نقاتل معا ضد المنظمات الإرهابية في سوريا لفترة طويلة جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة التركية. بعد الخطوات الدبلوماسية، سنرى بشكل أوضح ما يمكن أن تفعله الدول الثلاث على الأرض".

وكان أردوغان قد صرح في وقت سابق بأنه اقترح على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع لقادة تركيا وروسيا وسوريا، لكنه نوه بأنه يجب أن يسبق اجتماع القادة اجتماع يجمع رؤساء أجهزة المخابرات ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية.

يذكر أنه في ديسمبر الماضي، استضافت روسيا أول محادثات بين وزيري الدفاع التركي والسوري منذ 11 عاما.

المصدر: نوفوستي