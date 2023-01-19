خلال زيارتهم لإسرائيل.. نتنياهو يلتقي أعضاء الشيوخ الأمريكي الأعضاء في مجموعة "اتفاقيات إبراهيم"

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين خلال زيارتهم لإسرائيل، في إطار جولة تشمل الدول الموقعة على "اتفاقيات إبراهيم".

وأفاد موقع "i24 News" الإسرائيلي بأن الوفد ناقش العلاقات المتينة التي نشأت بين الدول العربية التي وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020 وإمكانية تطوير التعاون بينها، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

كما تناول الوفد خلال الاجتماع في القدس، مسألة توسيع "اتفاقيات إبراهيم" لتشمل المزيد من الدول، بالإضافة إلى تطرقهم ومواجهة التهديد الإيراني.

وتم إطلاق مجموعة "اتفاقيات إبراهيم" في مجلس الشيوخ الأمريكي قبل عام واحد من قبل السيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد، وجوني إرنست، إلى جانب النائبين الديمقراطيين جاكي روزن، وكوري بوكر.

ويقود لانكفورد وروزين حاليا مجموعة من 5 أعضاء في مجلس الشيوخ في جولة لإسرائيل وحلفائها العرب ضمن "اتفاقيات إبراهيم" وهي الإمارات والمغرب والبحرين كما انضم السودان أيضا للاتفاقية.

وذكر موقع "i24 News" الإسرائيلي أن كيرستن جيليبراند، ومايكل بينيت، ومارك كيلي من الحزب الديمقراطي، انضموا إلى الرحلة مع الجمهوريين دان سوليفان، وتيد باد.

وأشار إلى أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، حضر الاجتماع في القدس، بالإضافة إلى رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايك هرتسوغ، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل توماس نيدز.

/ Amos Ben Gershom / GPO

المصدر: "i24 News"