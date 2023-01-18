"إل تشابو" يطلب من سلطات بلاده تخليصه من العذاب النفسي في الولايات المتحدة

طالب بارون المخدرات المكسيكي خواكين غوزمان الملقب "إل تشابو" سلطات بلاده بمساعدته وتخليصه من عذاب نفسي يعانيه داخل زنزانته في الولايات المتحدة التي يقضي فيها حكما بالسجن المؤبد.

وقال وكيل الدفاع عنه في المكسيك خوسيه ريفوخيو رودريغيس، في مقابلة مع "راديو فورميولا"، إن "خواكين لم يتعرّض للشمس خلال السنوات الست التي أمضاها في الولايات المتحدة".

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وأضاف رودريغيس أن "إل تشابو" غوسمان المسجون في جبال كولورادو المقفرة داخل أحد أكثر السجون حراسة في الولايات المتحدة، لا يغادر زنزانته سوى ثلاث مرات في الأسبوع من دون أن يرى الشمس.

وأكد المحامي أنه تلقى رسالة صوتية من غوسمان (65 عاما) عبر مارييل كولون، إحدى وكلاء الدفاع عنه في الولايات المتحدة، ومن خلال شقيقته.

وتابع أن خواكين "يعاني اضطرابات نفسية"، مبديا خشيته من تدهور حالته الصحية ما قد يؤدي إلى وفاته.

وأشار المحامي إلى أن السلطات المكسيكية ينبغي أن تراقب الظروف التي يُسجن فيها خواكين استنادا إلى اتفاق توصلت إليه مع الولايات المتحدة في هذا الشأن.

المصدر: أ ف ب