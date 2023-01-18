فتوى عن واجبات المرأة تثير غضبا واسعا في قبرص التركية

أثارت فتوى زعيم ديني في قبرص التركية طالب فيها النساء بقبول دعوة الزوج للنوم على النحو الواجب للإنجاب غضب القبارصة الأتراك، الذين لمسوا فيها تعدّيا للإسلام الأصولي على مجتمعهم.

دوغوس ديريا، المشرعة البارزة في الحزب الجمهوري التركي "سي تي بي" اليساري في الشطر الشمالي التركي من قبرص المنفصل عرقيا، قالت: "نحن لا نعيش في نظام ثيوقراطي. هذه ليست أفغانستان ولا إيران يا سيدي!"

وقادت ديريا موجة من الإدانة ضد أحمد أونسال، رئيس إدارة الشؤون الدينية القبرصي المعين من قبل تركيا.

وبحسب ما ورد قال أونسال للنساء خلال محاضرة في وقت سابق من هذا الشهر حول التزامات الزواج بموجب الإسلام إنه من الضروري للمرأة أن تتزوج دون تأخير وتنجب أطفالًا لأن الزواج "لا يتعلق بالمتعة".

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كما قال أونسال إنه يجب على النساء الابتعاد عن الرجال باستثناء أزواجهن "لحماية فضيلتهم"، والحفاظ على ممتلكات رجالهم، وتابع أن الرجال ملزمون بدورهم بدفع نفقة زوجاتهم من المأكل والمأوى والملبس.

وانتقدت ديريا رئيس إدارة الشؤون الدينية، ووصفته بأنه يقدم "تخيلاته حول إخضاع النساء على أنها كلام الله"، وأصرت على أنه لا مكان للإملاءات الدينية في دولة تعمل تحت حكم القانون العلماني.

قالت ديريا عن أونسال: "لقد تجاوز سلطته ومجال مسؤوليته".

وتابعت أن أونسال "يعتبر النساء حاضنات والرجال آلات نقود، وهو لا يرى النساء كبشر بل "سلع تخضع للرجال".

وأضافت ديريا: "نريده أن يعرف أن النساء القبرصيات لا يسألن رجالهن عن عدد الأطفال الذين سينجبن، والوظيفة التي سيقمن بها، وما إذا كن سيطلقن أم لا... لن نسمح لك بأن تفرض أسلوب حياتك الأصولي علينا نحن النساء أو على بلدنا".

ودافع أونسال عن تصريحاته قائلا إن آرائه المعلنة تتفق مع تعاليم الإسلام.

تحدى عدة مئات من المتظاهرين من 46 نقابة ومنظمات أخرى المطر يوم الاثنين ونزلوا إلى شوارع الجزء الشمالي من العاصمة المقسمة نيقوسيا للتعبير عن غضبهم من أونسال.

المصدر: "أسوشيتد برس"