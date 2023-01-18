خلوصي أكار: مفاوضات شراء "إف-16" تتقدم بشكل إيجابي

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن المفاوضات بين بلاده والولايات المتحدة حول شراء مقاتلات "إف-16" تتقدم بشكل إيجابي.

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وقال أكار في تصريحات صحفية إن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، سيبحث ملف المقاتلات مع الجانب الأمريكي على هامش زيارته للولايات المتحدة الخميس.

وأوضح أن بلاده تلمس تقدما إيجابيا في مفاوضات شراء المقاتلات من الولايات المتحدة.

وتابع: "إننا نتلقى المعلومات اللازمة، وتعاوننا الوثيق مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن متواصل".

وأضاف: "قلنا خلال الاجتماعات الثنائية وعلى مستوى الوفود إننا ننتظر النتائج بشكل إيجابي وملموس في أقرب وقت ممكن".

وشدد وزير الدفاع التركي على إزالة الشروط الأمريكية التي كانت تعيق تقدم الملف.

المصدر: الأناضول