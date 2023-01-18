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كييف تندد بمقترح بودابست رفع العقوبات الأوروبية عن 9 مواطنين روس

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كييف تندد بمقترح بودابست رفع العقوبات الأوروبية عن 9 مواطنين روس
Globallookpress
وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا
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ندد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا باقتراح هنغاريا رفع العقوبات الأوروبية عن تسعة مواطنين روس، بزعم ارتباطهم بالقيادة الروسية.

وكتب كوليبا في "تويتر": "اقتراح رفع العقوبات عن تسعة أشخاص مرتبطين (بالرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، غير مقبول".

ودعا كوليبا إلى تشديد العقوبات ضد روسيا بحيث يصل تأثيرها إلى صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة، وقطاع الطاقة، والبنوك، ووسائل الإعلام، وتقنيات المعلومات والاتصالات، واتخاذ تدابير ضد إيران.

المصدر: نوفوستي

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