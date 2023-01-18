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واشنطن قلقة إزاء مناورات روسيا وبيلاروس

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واشنطن قلقة إزاء مناورات روسيا وبيلاروس
AP Evan Vucci
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي
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أعربت واشنطن عن قلقها إزاء المناورات العسكرية الروسية البيلاروسية الجارية في بيلاروس، ورجحت عدم مشاركة قوات بيلاروس في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "أود القول إننا لم نر حتى الآن أي دليل على أن بيلاروس تعتزم أو تخطط أو تجري تحضيرات لدخول الأراضي الأوكرانية لمساعدة القوات الروسية".

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وفي الوقت ذاته أكد كيربي أن الولايات المتحدة قلقة إزاء المناورات العسكرية المشتركة لروسيا وبيلاروس.

وتجدر الإشارة إلى أن المناورات المشتركة للقوات الجوية لروسيا وبيلاروس انطلقت في 16 يناير الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى 1 فبراير المقبل.

المصدر: تاس

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